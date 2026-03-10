Volkswagen utili dimezzati nel 2025 Tra dazi ristrutturazioni e crisi Porsche

Nel 2025, il gruppo Volkswagen ha venduto circa 9 milioni di veicoli, mantenendo pressoché invariato il fatturato a 321,9 miliardi di euro, con una diminuzione dello 0,8%. Tuttavia, l’utile operativo si è ridotto di oltre il 53%, attestandosi a 8,9 miliardi di euro. Tra le cause principali ci sono dazi, ristrutturazioni e una crisi che ha coinvolto anche il marchio Porsche.

La stabilità dei volumi, ossia 9 milioni di veicoli commercializzati nel corso del 2025, è bastata al gruppo Volkswagen per mantenere quasi invariato il giro d'affari a 321,9 miliardi (-0,8%), ma non l' utile operativo, crollato di oltre il 53% a 8,9 miliardi. Ad incidere sul bilancio, archiviato con il peggiore risultato dal 2016 a questa parte (all'epoca erano stati contabilizzati 7,1 miliardi), sono stati gli effetti straordinari. I margini (l'Ebit è stato del 2,8%) sono stati rosicchiati per un miliardo dai costi di ristrutturazione di Audi, Volkswagen e Cariad, per tre dai dazi imposti dall'amministrazione Trump e per cinque dal "riallineamento" dei piani sull' elettrificazione di Porsche.