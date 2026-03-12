Pontedera donna muore in incendio in un appartamento | evacuati altri condomini

Questa mattina a Pontedera, un incendio in un appartamento ha portato al ritrovamento del corpo senza vita di una donna. Durante le operazioni di spegnimento, sono stati evacuati alcuni condomini dell’edificio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato questa mattina durante l'intervento per un incendio in un'abitazione a Pontedera (Pisa). I Vigili del Fuoco del comando di Pisa sono intervenuti dalle 8.00 per domare le fiamme sviluppatesi al primo piano dello stabile in via Sacco e Vanzetti, nel Palazzo Rota, vicino allastazione ferroviaria. A causa del fumo intenso, altri appartamenti sono stati evacuati. Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e personale del 118 con due ambulanze e un'automedica. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

