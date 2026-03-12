Donna muore nell’incendio di un appartamento a Pontedera

Una donna ha perso la vita questa mattina nell’incendio di un appartamento a Pontedera, avvenuto in un edificio di Palazzo Rota. L’incendio è scoppiato nel primo piano dell’edificio e ha coinvolto l’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e recuperare le persone presenti. La vittima è stata trovata all’interno dell’appartamento interessato dall’incendio.

PONTEDERA – Mattinata di apprensione a Pontedera per l'incendio a Palazzo Rota, partito da un'abitazione del primo piano. Una donna è deceduta nel rogo. Dalle 8 del mattino sono in azione i vigili del fuoco in via Sacco e Vanzetti che hanno domato l'incendio in alcuni locali del primo piano. Notevole la presenza dei fumi di combustione, che ha portato all' evacuazione degli altri appartamenti. All'interno della casa in fiamme c'era una donna, di cui è putroppo stato constatato il decesso. Sul posto carabinieri, polizia locale, due ambulanze e l'auto medica. Il 118 ha attivato il sistema di intervento per le maxiemergenze. Da chiarire le cause che hanno provocato l'episodio.