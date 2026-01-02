Tragico incendio in appartamento donna muore fra le fiamme | palazzina evacuata

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Bracciano, coinvolgendo un appartamento. Purtroppo, durante l’incendio, una donna ha perso la vita. L’intera palazzina è stata evacuata per motivi di sicurezza. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Terribile incendio questa mattina a Bracciano: appartamento prende fuoco, morta una donna fra le fiamme.

Incendio in appartamento: morta un'anziana. Le fiamme partite dalla cucina, palazzina evacuata - Tragedia a Bracciano dove una anziana è morta a seguito di un incendio divampato in un'abitazione.

Tragico sabato in Calabria: incendio in un appartamento, muore una donna - Un incendio, esploso in un appartamento, ha provocato la morte di una donna anziana, trovata carbonizzata. strettoweb.com

