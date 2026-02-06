PonTeatro 2026 spettacolo Scambio di persona all’italiana a Ponte San Nicolò

La rassegna PonTeatro 2026 torna a Ponte San Nicolò con uno spettacolo dal titolo “Scambio di persona all’italiana”. L’evento si svolge alla Sala Civica Unione Europea e vede in cartellone sei spettacoli, tutti organizzati dal Comune e sostenuti dall’assessorato alla cultura. La prima rappresentazione è prevista per il 7 febbraio e promette di coinvolgere il pubblico locale in una serie di appuntamenti teatrali.

Torna Ponteatro, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall'assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin, in scena alla Sala Civica Unione Europea (piazzale Altiero Spinelli) con sei spettacoli in cartellone, dal 7 febbraio.

