Tutti gli spettacolo della rassegna teatrale PonTeatro 2026 a Ponte San Nicolò

Si apre la stagione teatrale di Ponte San Nicolò. La rassegna PonTeatro 2026 torna a portare sul palco sei spettacoli alla Sala Civica Unione Europea. L’organizzazione, sostenuta dal Comune e guidata dal CAST di Simone Toffanin, ha già iniziato con successo il primo spettacolo il 7 febbraio. La platea si prepara a vivere alcuni mesi di teatro, tra commedie e drammi, in un luogo che vuole rilanciare l’interesse per il palcoscenico locale.

Torna Ponteatro, la rassegna teatrale organizzata del Comune di Ponte San Nicolò, sostenuta dall’assessorato alla cultura con la direzione artistica del CAST di Simone Toffanin, in scena alla Sala Civica Unione Europea (piazzale Altiero Spinelli) con sei spettacoli in cartellone, dal 7 febbraio.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su PonTeatro 2026 Rassegna teatrale “Una poltrona per due” 2026, tutti gli spettacoli al Piccolo Teatro La rassegna teatrale “Una poltrona per due” torna al Piccolo Teatro di via Asolo nel 2026, dopo una campagna abbonamenti molto positiva. "Facimmece ‘na risata": proseguono gli spettacoli della rassegna teatrale benefica a San Demetrio Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su PonTeatro 2026 Argomenti discussi: Noventa, al via la terza edizione della rassegna Tutti a teatro; A CASA TUTTI BENEdal 4 al 15 febbraio 2026; Lavoro, welfare e previdenza nello spettacolo: tutti gli strumenti per orientarsi; Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara. Carnevale in Piazza 2026 – Modifiche alla viabilità Il Comune di Ponte San Nicolò informa la cittadinanza che domenica 8 febbraio 2026 si svolgerà la tradizionale manifestazione “Carnevale in Piazza”. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, sara facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.