Frosinone si dimette l’assessore Laura Vicano | in giunta Sulli e Spaziani Testa

La giunta comunale di Frosinone perde un pezzo. Laura Vicano si è dimessa dall’incarico di assessore alla Digitalizzazione e alla Smart City dopo un colloquio con il sindaco Riccardo Mastrangeli. La notizia è arrivata a sorpresa e apre una fase di incertezza per l’amministrazione comunale.

Scossone nella giunta comunale di Frosinone. Laura Vicano, assessore alla Digitalizzazione e alla Smart City, ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico dopo un lungo colloquio con il sindaco Riccardo Mastrangeli.

frosinone si dimette lGiunta, Laura Vicano si dimetteIn corso il rimpasto: nell'esecutivo al suo posto entra Massimo Sulli (Identità Frusinate). In giunta anche Maria Teresa Spaziani (Lista per Frosinone) ... ciociariaoggi.it

