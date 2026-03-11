polizia locale in campo arresti e controlli

La polizia locale ha avviato una serie di operazioni sul territorio con arresti e controlli mirati. Le attività sono concentrate sulla sicurezza urbana e stradale, con l’obiettivo di contrastare la microcriminalità e il degrado. Sono stati effettuati controlli per tutelare i consumatori, garantire la leale concorrenza e preservare l’ordine nello spazio pubblico.

Sicurezza urbana e stradale, contrasto alla microcriminalità e al degrado. Tutela del consumatore e della concorrenza leale e anche dello spazio pubblico. L’impegno della polizia locale, corpo arricchito dall’assunzione degli ultimi 50 agenti previsti che ora stanno seguendo la formazione, nelle ultime settimane ha fatto fronte a diverse esigenze del territorio. Tra gli interventi più importanti, un arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: è successo in via Ferrarese, dove un uomo, dopo aver cercato di fuggire e aver colpito gli agenti, è stato fermato con 40 grammi di cocaina, più di mille euro in contanti, tre cellulari e una lametta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

