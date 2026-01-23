Infrazioni e incidenti a Verona polizia locale al lavoro | recuperato anche mezzo etto di hashish

Nelle ultime 24 ore, la polizia locale di Verona ha rilevato tre nuovi incidenti stradali, portando il totale dall'inizio dell'anno a 74. Durante i controlli, è stato anche sequestrato mezzo etto di hashish. L’attività delle forze dell’ordine mira a garantire la sicurezza sulle strade e contrastare eventuali comportamenti illeciti.

Altri 3 incidenti stradali sono stati rilevati nelle ultime 24 ore dalla polizia locale di Verona, portando il numero complessivo dall'inizio dell'anno a quota 74. In via Roveggia, nel pomeriggio di giovedì, si è verificato uno scontro in all'incrocio semaforico con la Strada Dell'alpo, tra una.

