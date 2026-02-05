Nelle ultime ore circolano voci contrastanti sulla sorte di Alex Saab. Fonti militari americane sostengono che sia stato arrestato a Caracas all’alba di mercoledì, ma il suo avvocato smentisce tutto, parlando di fake news. La vicenda resta avvolta nel mistero e non si conoscono ancora i dettagli ufficiali.

Nelle ultime ore una fitta coltre di mistero ha avvolto la figura di Alex Saab. Fonti militari Usa hanno riferito a Reuters e a Caracol che l’imprenditore colombo-libanese sarebbe stato arrestato a Caracas, all’alba di mercoledì (2.00 del mattino) nell’ambito di un’operazione eseguita dal Sebin, il Servizio bolivariano d’Intelligence, con il sostegno dell’Fbi. Tuttavia il suo legale, Luigi Giuliano, interpellato da Ilfattoquotidiano.it e da testate locali, smentisce la notizia, definendola una “ fake “. Giuliano ha sottolineato a Ilfattoquotidiano.it che Saab “sta bene e si trova a Caracas”, assicurando che lo avrebbe incontrato in seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Venezuela, media: "Arrestato Alex Saab", l'uomo che ha trattato la liberazione di Trentini. Il legale smentisce: "Fake news"

L’arresto di Alex Saab arriva dopo mesi di indagini congiunte tra Stati Uniti e Venezuela.

Un avvocato venezuelano conferma che Alex Saab è stato arrestato.

