Legge sulla montagna | Fondamentale il criterio dell' altimetria per classificare un Comune come montano

I sindaci e i rappresentanti dei Comuni montani del comprensorio montano hanno incontrato, nella sede principale della Provincia di Chieti, Arturo Scopino, consigliere provinciale delegato ai piccoli Comuni e alle aree interne, per un primo approfondimento sulla legge per la montagna fortemente. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Lecco diventa città di montagna, non solo di lago: riconosciuta per legge Comune montano Leggi anche: Legge sulla montagna Rivolta dei sindaci La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Legge sulla montagna e punteggio aggiuntivo per docenti e ATA: individuati circa 2.800 comuni. Manca ancora il decreto; Montagna, Calderoli: «I comuni esclusi fino ad oggi hanno impropriamente tolto risorse»; Individuati i 2.844 comuni montani che si spartiranno le risorse previste dalla nuova legge sulla montagna: ecco i criteri utilizzati per definirli; La nuova geografia dei Comuni montani non può esser disegnata con criteri vecchi. Legge sulla montagna: "Fondamentale il criterio dell'altimetria per classificare un Comune come montano" - Riunione in Provincia di Chieti con i sindaci e i rappresentanti dei Comuni montani del comprensorio per parlare della legge n. chietitoday.it

Chieti, sindaci e rappresentanti dei Comuni montani si incontrano per discutere della legge per la montagna e dei criteri di individuazione - Ieri pomeriggio si è tenuta presso la sede principale della Provincia di Chieti una riunione tra alcuni sindaci e rappresentanti dei Comuni montani del comprensorio con altimetria superiore ai 500 met ... abruzzonews24.com

L'Appennino tosco-romagnolo non è montagna: con i nuovi criteri si salvano pochi Comuni delle province di Forlì e Rimini, mentre Ravenna sparisce dai radar - Romagna è stata una delle prime Regioni a prender parola pubblicamente con la nuova legge sulla montagna (la legge 131 del settembre 2025) - ildolomiti.it

Nuova Legge sulla Montagna: Spina fa chiarezza #Benevento - facebook.com facebook

#Montagna. Assemblea Uncem, l’assessore Baruffi sulla nuova legge nazionale e i criteri per definire i Comuni montani: "Una proposta irricevibile, così si tagliano il 40% dei Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo". La #notizia regioneer.it/ComuniMont x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.