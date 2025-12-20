AskatasunaTajani | Legge va rispettata

15.18 "Io penso che la legge debba essere sempre rispettata. Quando si viola la legge, lo Stato ha il dovere di farla rispettare ed è quello che il ministro Piantedosi ha fatto". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, a proposito dello sgombero del centro sociale Askatasuna, a Torino. "Tutti liberi di manifestare, l'importante è che non ci sia alcun messaggio violento. Certamente non ci facciamo intimidire", aggiunge. "Tanti sono figli di papà che se la prendono con i figli del popolo", afferma Tajani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

