Enrica Bonaccorti | La chemio mi ha buttata giù ho paura per mia figlia

Enrica Bonaccorti ha parlato per la prima volta dopo aver iniziato la chemio. La conduttrice ha spiegato di sentirsi molto stanca e di aver paura per sua figlia. Non si sbilancia troppo sul futuro, ma dice che sta affrontando la malattia un giorno alla volta.

“Non penso al futuro”, sono queste le parole di Enrica Bonaccorti, che da mesi sta lottando contro un tumore al pancreas. Negli ultimi tempi anche lei, proprio come aveva fatto Eleonora Giorgi, ha deciso di parlare della battaglia alla malattia, portando la sua esperienza nei salotti televisivi. Oggi parlare di un tumore è un tabù abbattuto, sebbene solo in parte: l’appello alla prevenzione rimane sempre il punto fermo di tante voci. La Bonaccorti, in un’intervista a cuore aperto, ha parlato delle sue paure, della chemio, e di quel sogno che è nel cassetto da tempo: Sanremo. Enrica Bonaccorti parla della chemio e della paura per la figlia Verdiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Enrica Bonaccorti condivide la sua lotta contro il tumore al pancreas durante la puntata di Verissimo, insieme alla figlia Verdiana.

Enrica Bonaccorti condivide pubblicamente il suo percorso di lotta contro un tumore al pancreas.

