Enrica Bonaccorti ha scoperto di avere un tumore e ha deciso di nascondere la diagnosi per quattro mesi, evitando telefonate, risposte e apparizioni pubbliche. Dopo questo periodo, si è mostrata in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia Verdiana. La sua assenza dai media e il successivo ritorno in pubblico hanno attirato l’attenzione su questa vicenda.

Si è nascosta per quattro mesi. Niente telefonate, niente risposte, niente tv. Quando è riapparsa, era in sedia a rotelle con sua figlia Verdiana accanto. E finalmente ha detto tutto. La notizia della morte di Enrica Bonaccorti è arrivata in diretta tv, annunciata da Eleonora Daniele durante Storie Italiane. Un modo brutale per scoprire che una delle conduttrici più amate d’Italia non c’è più — ma forse l’unico modo che Enrica avrebbe approvato: senza cerimonie, senza preparazione, senza il tempo di fingere. La diagnosi arrivata nell’estate 2025: un tumore al pancreas aggressivo. Era il giugno 2025 quando i medici le hanno comunicato la diagnosi: tumore al pancreas. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Enrica Bonaccorti: come ha scoperto il tumore che l’ha uccisa (e perché ha aspettato mesi prima di dirlo)

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta: chi è la figlia che ha cresciuto da sola, il marito che l’ha abbandonata e il suo grande amore segreto?Dietro il sorriso più famoso della tv italiana si nascondeva una vita sentimentale fatta di abbandoni, amori impossibili e una figlia che ha scelto...

Domenica In, Enrica Bonaccorti: “Sono in un limbo ma il tumore mi ha ridato indietro le amicizie”Il 29 settembre Enrica Bonaccorti, dopo mesi di silenzio, è tornata sui social per annunciare di avere un tumore al pancreas.

Enrica Bonaccorti rivela: Il mio tumore al pancreas è inoperabile | La confessione shock

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Ciao Enrica: è scomparsa la conduttrice televisiva dai tanti volti, tenace e coraggiosa sino alla fine; Addio a Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della televisione italiana; Addio a Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana; Sal Da Vinci, perché ha vinto Sanremo? Il televoto, le percentuali di ogni sera e la sala stampa. Come hanno votato le giurie.

Addio a Enrica Bonaccorti, la signora di tv e radio è morta a 76 anni: la sua storiaLa televisione italiana perde un’altra figura iconica: Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas. Il video di Amica.it ... amica.it

Il ricordo di colleghi e amici: Silvia Toffanin (resterai per sempre nei nostri cuori) e Mara Venier (sarai sempre con me)La conduttrice di Non è la Rai si è spenta a 76 anni. Colleghe e amiche la ricordano con parole toccanti sui social. ilfattoquotidiano.it

Enrica Bonaccorti non ce l’ha fatta. A pochi mesi dalla scelta di comunicare la malattia è morta, all’età di 76 anni, a causa di un tumore al pancreas. La drammatica notizia è arrivata durante la diretta di #StorieItaliane. Il commento di Riccardo Bocca. - facebook.com facebook

Enrica Bonaccorti, da "La lontananza" con Modugno al cinema #enricabonaccorti x.com