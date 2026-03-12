Platoon | da 6 a 137 milioni Stone avverte sui nuovi errori

Oliver Stone, regista noto per il suo film sul Vietnam, ha ricordato il quarantennale di Platoon evidenziando come il film abbia sfatato i miti sulla guerra. Ha sottolineato che il suo lavoro è passato da un budget di 6 milioni a 137 milioni di dollari, e ha avvertito sui nuovi errori che potrebbero ripetersi nei racconti sulla guerra.

Oliver Stone, regista veterano del conflitto vietnamita, ha ripercorso il quarantennale di Platoon sottolineando come l'opera abbia smontato i miti bellici dell'epoca. Il film, girato con un budget limitato e attori allora sconosciuti, incassò oltre 137 milioni di dollari e vinse sei premi Oscar nel 1986. Oggi il cineasta avverte che le lezioni storiche non sono state apprese, citando conflitti successivi e politiche estere aggressive che rischiano di ripetere gli stessi errori. L'impatto economico di quell'opera fu immediato: partendo da una produzione indipendente nelle Filippine, il progetto si trasformò nel terzo film con il maggior incasso dell'anno.