Da ' Platoon' a ' Wall Street' fino a ' Ogni maledetta domenica' | a Ferrara arriva il regista Oliver Stone
Oliver Stone, noto regista americano, ha causato grande attesa a Ferrara portando un ciclo di proiezioni e incontri dedicati a lui. La manifestazione si svolgerà dal 6 al 13 ottobre e vedrà la partecipazione di appassionati e studenti di cinema. Tra le pellicole in programma, ci saranno scene iconiche di film come
Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre, per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Si svilupperà dal 6 al 13 ottobre e coinvolgerà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano. Il programma prevede una retrospettiva, incontri pubblici e momenti di confronto, che il Comune di Ferrara sta organizzando e realizzando in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l'Espresso e con Pietro Ricci, giovane ferrarese coautore con Bizio di un libro su Kevin Costner. Coinvolta nel progetto è anche l’Università degli Studi di Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Invesco: da Wall Street a Londra, Asia ed Europa, nuove opportunità per gli investitori.Da Wall Street a Londra e oltre, Invesco punta ora sui mercati europei e asiatici.
Borse europee in crescita: Mps e Mediobanca trainano Milano, spinta da accordi Usa-Giappone e tech a Wall Street.Oggi, le borse europee hanno registrato un aumento, spinta da Mps e Mediobanca a Milano.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Oliver Stone: da Platoon a Nixon, la coscienza sporca degli USA in 5 grandi filmUno dei registi e sceneggiatori più controversi, socialmente impegnati, popolari e (quasi sempre) apprezzati del cinema hollywoodiano compie oggi 70 anni e si prepara a far uscire il biopic Snowden, ... movieplayer.it
Dalla porta laterale di Wall Street alla procura totale concessa da Leslie Wexner, Jeffrey Epstein cresce dentro un ecosistema dove reputazione e utilità contano spesso più delle verifiche. Anche dopo la condanna del 2008 JPMorgan e Deutsche Bank non - facebook.com facebook
A Wall Street c'è un canarino dentro una miniera di carbone: il settore del privaty equity crolla sotto il peso del caso Blue Owl x.com