Da ' Platoon' a ' Wall Street' fino a ' Ogni maledetta domenica' | a Ferrara arriva il regista Oliver Stone

Oliver Stone sarà a Ferrara il prossimo ottobre, per un ciclo di iniziative a lui dedicato. Si svilupperà dal 6 al 13 ottobre e coinvolgerà il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico americano. Il programma prevede una retrospettiva, incontri pubblici e momenti di confronto, che il Comune di Ferrara sta organizzando e realizzando in collaborazione con la giornalista Silvia Bizio, storica corrispondente di cinema da Los Angeles per La Repubblica e l'Espresso e con Pietro Ricci, giovane ferrarese coautore con Bizio di un libro su Kevin Costner. Coinvolta nel progetto è anche l’Università degli Studi di Ferrara.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

