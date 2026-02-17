L' anziano morto a Partinico mentre tentava di spegnere un rogo Irfis paga ulteriore contributo da 100 mila euro agli eredi

L’anziano che è morto a Partinico mentre cercava di spegnere un incendio aveva tentato di salvare la propria casa, provocando il suo decesso per asfissia. Irfis ha deciso di versare oggi un nuovo contributo di 100 mila euro agli eredi, per aiutare a coprire le spese legate alla perdita. Il pagamento arriva dopo che le fiamme divampate a settembre 2023 hanno devastato una zona tra Partinico, Trappeto e Balestrate.

L'istituto regionale ha esaminato nuovamente la domanda presentata dalla famiglia dopo l'integrazione dei documenti che era stata richiesta Sarà bonificato oggi da Irfis l'ulteriore contributo da 100 mila euro agli eredi di un anziano morto a causa degli incendi del settembre 2023 a Partinico, in una contrada ai confini con i comuni di Trappeto e Balestrate. L'istituto regionale ha esaminato nuovamente la domanda di ristoro ricevuta dalla famiglia dopo l'integrazione dei documenti che era stata richiesta. La prima perizia medica depositata, infatti, parlava di morte naturale per l'anziano che era stato coinvolto in uno dei roghi e non di una morte che era legata all'incendio.

