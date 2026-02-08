Codice-colore sbagliato al Triage e diagnosi che arriva troppo tardi | eredi chiedono 1 milione e 300 mila euro di risarcimento

Da agrigentonotizie.it 8 feb 2026

Un errore nel codice colore assegnato al Triage di un pronto soccorso potrebbe aver causato un ritardo nel trattamento che si è rivelato fatale. Gli eredi della vittima hanno presentato una richiesta di risarcimento di un milione e 300 mila euro, accusando il personale di aver sbagliato diagnosi e di aver agito troppo tardi. La vicenda riaccende i riflettori sulla gestione delle emergenze sanitarie e sulla precisione nelle procedure di triage.

Un codice colore sbagliato, di quelli che si assegnano in fretta al Triage di un pronto soccorso, potrebbe aver determinato la tragedia. Tutto ha avuto inizio, con una valutazione che i familiari definiscono “superficiale”, in quel concitato 20 aprile del 2018 tra le corsie del San Giovanni di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

