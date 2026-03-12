Maurizio Pistocchi ha dichiarato che circolano fake news riguardo al VAR, affermando che non è stato creato per bloccare le vittorie della Juventus. Ha inoltre smentito le teorie secondo cui il sistema sarebbe stato ideato con questo scopo, chiarendo che si tratta di informazioni false. Le sue parole si concentrano sulla diffusione di notizie non verificate e sulla funzione reale del VAR nel calcio.

Maurizio Pistocchi ha fatto alcune rivelazioni, smentendo la storia secondo la quale il VAR è stato istituito per fermare le vittorie della Juve. Maurizio Pistocchi, sul proprio profilo X, ha lanciato un duro attacco a Massimo Mauro sulla questione VAR. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’ATTACCO A MAURO – « Mi segnalano che a notte fonda ormai Pressing è diventato un programma per chi soffre di insonnia, Massimo Mauro, celebre più per le sue amicizie che per meriti propri, ha diffuso sulle reti Mediaset la fake news. già pubblicata, secondo la quale il var sarebbe stato istituito per “fermare la Juve” » SUL VAR – « Qualcuno... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pistocchi rivela: «Si diffondono fake news, il VAR non è stato istituito per fermare la Juve»

