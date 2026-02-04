Votate Sì al referendum per fermare questo scempio | la fake news di Fdi e Salvini sulla scarcerazione dei manifestanti a Torino

La destra torna a usare la scarcerazione dei manifestanti per alimentare la campagna del Sì al referendum. Fdi e Salvini hanno rilanciato la fake news che li vede coinvolti, cercando di mobilitare i loro sostenitori con messaggi forti contro le misure adottate dopo gli scontri al corteo. La polemica si riaccende e le accuse si susseguono, mentre la questione si trascina sui social e sui media.

Riecco tutta la destra cavalcare la scarcerazione dei manifestanti arrestati per gli scontri al corteo a Torino per rilanciare la campagna del Sì al Referendum sulla giustizia. Una vera e propria fake news, considerando i fatti e quanto previsto dalle norme (che i magistrati sono obbligati ad applicare). Già nei giorni scorsi, sempre sulla manifestazione per Askatasuna, c'era stato un surreale post del Comitato "Sì Riforma": "Chi ha pestato il poliziotto vota No al referendum", si leggeva. Oggi, invece, Fratelli d'Italia, con un post sul suo profilo social ufficiale, pubblica un titolo dell' Ansa: "Scontri a Torino: gip, due liberi con obbligo di firma" e poi la grafica " Sì, per fermare questo scempio ".

