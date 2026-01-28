Can Yaman dice basta alle fake news e rivela tutto sull’arresto per droga | non c’è mai stato

Can Yaman rompe il silenzio e smentisce le accuse. Dopo settimane di voci e notizie infondate, l’attore turco chiarisce di non essere mai stato arrestato per droga. In una lunga intervista, spiega di aver scelto di parlare ora per mettere fine alle false informazioni che circolano online. La sua voce mette fine a settimane di confusione e rumors infondati.

Negli ultimi mesi il nome di Can Yaman è stato trascinato in una polemica che ha fatto rapidamente il giro del web e dei media internazionali. Accuse pesanti, titoli sensazionalistici e una versione dei fatti che, secondo l’attore, non ha mai avuto alcun fondamento. Stanco delle ricostruzioni distorte, il protagonista di numerose serie di successo ha deciso di raccontare in prima persona cosa è accaduto davvero, mettendo un punto definitivo a una vicenda che considera ormai chiusa. Can Yaman non rimane in silenzio: la verità sul presunto arresto. A fare chiarezza è stato lo stesso Can Yaman in un’intervista rilasciata al settimanale statunitense No Intervals. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Can Yaman, attore turco, è recentemente tornato in Italia e ha affrontato pubblicamente le voci riguardanti un suo presunto arresto per droga in Turchia.

Can Yaman ha rotto il silenzio dopo le voci di un suo presunto arresto a Istanbul legato a un’operazione antidroga.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Percy Jackson torna con la terza stagione su Disney+.

Can Yaman rompe il silenzio dopo l’arresto: Stampa italiana, basta fake news/ La foto davanti al ColosseoCan Yaman torna sui social dopo l'arresto in Turchia e il rilascio: le prime parole dell'attore e l'appello alla stampa italiana Nelle ultime ore il nome di Can Yaman è finito al centro di un vero e ... ilsussidiario.net

Sara Bluma rivela le foto delle violenze domestiche. Can Yaman: Ti sosterròNegli ultimi giorni, Sara Bluma, modella e attuale compagna dell’attore turco Can Yaman, ha scelto di rompere il silenzio sul suo passato condividendo sui social un racconto drammatico e personale. In ... ilgiornale.it

Can Yaman: «L'arresto Non c'è mai stato. La polizia mi ha fermato perché sono famoso, in quel locale mi conoscono tutti» facebook

Can Yaman smentisce l’arresto, cosa è successo in Turchia: “Fermato perché sono famoso ma non hanno trovato niente” x.com