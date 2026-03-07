Geely cresce ancora e Zeekr sbarca in Italia Il gruppo cinese accelera in Europa

Il gruppo automobilistico cinese Geely ha registrato un aumento delle vendite all'inizio del 2026 e ha annunciato l’ingresso del marchio Zeekr nel mercato italiano. La società continua a espandersi in Europa, rafforzando la propria presenza nel settore automobilistico internazionale. L’azienda cinese, nota per la crescita costante, punta a consolidare la propria posizione nel mercato europeo con questa nuova apertura.

Il gruppo automobilistico cinese Geely continua a macinare numeri e apre il 2026 con vendite in aumento. A febbraio sono stati consegnati 206.160 veicoli, segnando il secondo mese consecutivo di crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nei primi due mesi dell'anno le vendite complessive hanno infatti raggiunto quota 476.327 unità, confermando il trend positivo del costruttore. Un trend trainato soprattutto dai veicoli elettrici e ibridi. A febbraio le consegne hanno toccato 117.488 unità, con un incremento del 19% su base annua. Nei primi due mesi del 2026 i modelli a batteria hanno raggiunto quota 241.740 unità vendute, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Geely cresce ancora e Zeekr sbarca in Italia. Il gruppo cinese accelera in Europa