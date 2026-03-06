Italia Gattuso chiama | a Vergara fino al ritorno di Verratti i possibili convocati

Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato una lista di convocati che comprende giocatori di diverse squadre, includendo Vergara e altri atleti, fino al rientro di Verratti. La selezione serve a preparare la squadra in vista delle prossime partite di qualificazione. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi della scelta.

Il percorso verso il Mondiale richiede una preparazione accurata che unisca tecnica, resistenza mentale e coesione di gruppo. In questa cornice, la nazionale affronta i playoff con un lavoro mirato, guidato dal responsabile tecnico e dalla sua squadra di supporto, finalizzato a trasformare le potenzialità in solidi risultati sul campo. La guida del gruppo è affidata a Gennaro Gattuso, impegnato in un lavoro che combina aspetti tattici e psicologici. Con attenzione alle condizioni fisiche e a una valutazione continua della forma, lo staff ha incontrato quasi 50 giocatori per costruire una lista di convocati in linea con le esigenze del momento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Italia, Gattuso chiamò! Da Palestra a Vergara fino al ritorno di Verratti: i possibili convocati. Cosa filtra dopo gli incontriCessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

Pre-convocati nazionale, Gattuso prepara gli spareggi: ci sono anche Chiesa e VerrattiFederico Chiesa e Marco Verratti potrebbero far parte della spedizione della nazionale italiana in vista della partita contro l’Irlanda del Nord e...

Una raccolta di contenuti su Italia Gattuso chiama a Vergara fino al....

Temi più discussi: Atalanta, pratiche avviate per la cittadinanza italiana di Ahanor. Gattuso lo osserva da tempo; Italia: Zaniolo chiama Gattuso per i playoff mondiali, ma la concorrenza in azzurro è aumentata; Italia-Irlanda del Nord, Gattuso pronto a scegliere: spunta un ritorno a sorpresa!; Italia, Gattuso pensa ad Ahanor dell'Atalanta per i play-off Mondiali.

Italia, Gattuso chiamò! Da Palestra a Vergara fino al ritorno di Verratti: i possibili convocati. Cosa filtra dopo gli incontriItalia, Gattuso chiamò! Da Palestra a Vergara fino al ritorno di Verratti: i possibili convocati. Cosa filtra dopo gli incontri avuti dal ct con 50 giocatori Il futuro dell’Italia si gioca nei playoff ... calcionews24.com

Italia: Zaniolo chiama Gattuso per i playoff mondiali, ma la concorrenza in azzurro è aumentataZaniolo ha ammesso apertamente di puntare alla convocazione di Gattuso nell'Italia e non solo per i playoff mondiali di marzo. Ma il c.t. potrebbe preferirgli Vergara o Bernardeschi ... sport.virgilio.it

'/ / Sostituzione maternità – 28 ore settimanali Sede principale Firenze Sheep Italia è un’organizzazione che nasce per accarezzare l - facebook.com facebook

Energia, Canazza (Key To Energy): “Italia Paese emergente in campo data center” – Prometeo 360 x.com