Coppa Italia la finale si decide a San Siro dopo il pari con l' Inter al Sinigaglia

Nella semifinale di Coppa Italia, il Como ha sfidato l’Inter allo stadio Sinigaglia, tornando a questa fase della competizione dopo più di quarant’anni. La partita si è conclusa con un pareggio, portando così la finale a essere decisa a San Siro. La sfida tra le due squadre ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il Como ha affrontato l’Inter al Sinigaglia nella storica semifinale di Coppa Italia, tornando a disputare questa fase della competizione dopo oltre 40 anni. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Rino Marchesi, ex allenatore del Como 1907 recentemente scomparso, che guidò la squadra nella storica semifinale di oltre quattro decenni fa. La gara si è conclusa senza reti, rimandando ogni verdetto alla sfida di ritorno programmato a fine marzo al Giuseppe Meazza di San Siro. Sugli spalti erano presenti anche gli ex campioni del mondo con le rispettive nazionali Pepe Reina, Raphaël Varane e Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Coppa Italia: Como e Inter chiudono alla pari (0-0) la semifinale di andata. Decisivo il ritorno a San SiroCOMO – Finisce a reti bianche la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Como e Inter.

Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno ci avrebbe creduto!»Como, Fabregas commenta il pareggio con l’Inter: «Ci andiamo a giocare una finale di Coppa Italia a San Siro… Se l’avessimo detto due anni fa nessuno...

