Investe anziano e fuggesi cerca pirata

10.50 Ricerche nelle province di Modena e Reggio Emilia,per individuare il pirata della strada che ieri sera ha travolto un 76enne, per poi darsi alla fuga. L'uomo era sceso per portare fuori la spazzatura, a Casalgrande (RE), ai cassonetti dall'altra parte della strada sotto casa. Stava tornando quando l'auto lo ha travolto. Poco illuminato il tratto dov'è avvenuto il violento impatto. Il decesso sul colpo. L'investitore rischia le accuse di omicidio stradale, fuga del conducente e omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

