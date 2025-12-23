A Natale e Capodanno le porte dell’eremo di Santa Caterina resteranno sempre aperte a fedeli e visitatori

A Natale e Capodanno, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso a Leggiuno (Varese) sarà aperto ogni giorno, inclusi il 25 dicembre e il 1° gennaio. Un’occasione per vivere momenti di silenzio, riflessione e condivisione, grazie all’accoglienza continua ai visitatori e ai fedeli che desiderano visitare il sito in questo periodo. L’eremo invita tutti a scoprire il suo ambiente serene e suggestivo durante le festività natalizie.

Leggiuno (Varese), 23 dicembre 2025 – Momenti di silenzio e raccoglimento, ma anche occasioni di festa e condivisione: l'Eremo di Santa Caterina del Sasso nel periodo natalizio resterà aperto ogni giorno, anche il 25 dicembre, accogliendo i visitatori in molte forme diverse. Per tutto il periodo delle feste nel complesso religioso che ha sede a Leggiuno in una posizione scenografica a picco sul Lago Maggiore si potrà innanzitutto ammirare uno dei simboli del Natale: un presepe su tavole di legno dipinte, esposto grazie alla collaborazione con l'Associazione amici del presepe di Tremezzina.

