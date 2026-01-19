Clima irrespirabile Un regalo alla destra Nel Pd c' è aria da resa dei conti

Nel Partito Democratico si respira tensione, tra il bisogno di rinnovamento e le divisioni interne. Elly Schlein si trova di fronte a una scelta cruciale: rafforzare le istanze riformiste o rischiare di frammentare ulteriormente il partito. La situazione richiede chiarezza e decisioni ponderate, per evitare che le tensioni compromettano il ruolo e l’unità del PD nel panorama politico italiano.

Il letargo non è più un'opzione. Né è pensabile continuare a fare l'equilibrista. Elly Schlein è di fronte al bivio: restituire dignità ai riformisti o spaccare definitivamente il Partito democratico. Al Nazareno la tensione non è mai stata così alta. L'ala moderata dem è in sofferenza: si sente ormai ai margini, calpestata da una deriva sempre più schiacciata a favore del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra. E se qualcuno prova ad alzare la voce, scatta immediatamente la reprimenda. La segretaria del Pd è in enorme difficoltà. È stata chiamata in causa direttamente da Pina Picierno, dopo essere finita nel mirino di Tomaso Montanari per aver osato far notare che esiste una sinistra che vota Sì al referendum sulla separazione delle carriere.

