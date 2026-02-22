Pina Picierno insultata per l' intervento a Radio Atreju il silenzio del Pd

Pina Picierno ha ricevuto insulti durante un intervento su Radio Atreju, a causa del suo ruolo all’interno del Partito Democratico. La contestazione deriva dalla sua partecipazione a un dibattito promosso da un collega di Fdi, che ha suscitato reazioni negative tra alcuni ascoltatori. La vicenda mette in luce le tensioni crescenti tra le diverse forze politiche e il clima di intolleranza che si alimenta nelle discussioni pubbliche. La vicenda si è sviluppata in un contesto di forte polarizzazione politica.

La prova dell’intolleranza di certa sinistra si è vista ancora. L’europarlamentare Pina Picierno, vicepresidente dem del Parlamento europeo, ha “osato” rispondere all’invito del collega di Fdi, Carlo Fidanza, di partecipare a un dibattito su Radio Atreju. Apriti cielo. Sui social è stata sommersa da critiche da parte dei compagni e l’ha detto lei stessa: «Leggo molti commenti stravaganti e fuori luogo sul confronto che ho avuto con Fidanza e confesso che sono sbalordita per la furia ideologica. Non esistono mai nemici in politica, esistono avversari», ha detto Picierno. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46216778 Mentre da parte del Pd tutti zitti, a favore di Picierno ha parlato lo stesso Fidanza: «Solidarietà a Pina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Pina Picierno spara su Conte per affondare Schlein: "Sta con Orban"L'articolo analizza le tensioni interne al centrosinistra italiano, concentrandosi sul confronto tra Pina Picierno e Giuseppe Conte.

