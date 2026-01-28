Piccole imprese modenesi nuovi contributi a fondo perduto per allarmi e videosorveglianza

Da modenatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piccole imprese di Modena possono adesso ricevere nuovi contributi a fondo perduto. Lo scopo è aiutarle a installare allarmi e sistemi di videosorveglianza. Il governo ha deciso di stanziare fondi per rafforzare la sicurezza dei negozi e delle attività locali. Le aziende che vogliono aderire devono presentare domanda e rispettare alcune regole. Si tratta di un aiuto concreto per proteggere meglio i propri locali da furti e atti di microcriminalità.

Arriva un nuovo sostegno concreto per le piccole imprese modenesi che intendono rafforzare la sicurezza dei propri locali contro furti e microcriminalità. La Camera di Commercio di Modena ha approvato il Bando Fondo Sicurezza 2026, rinnovando un’iniziativa ormai consolidata che vede la.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Modena Imprese

Valorizzazione centro storico, in arrivo contributi a fondo perduto per micro e piccole imprese

Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati alle imprese: convegno il 18 novembre ad Agropoli

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Modena Imprese

Argomenti discussi: Piccole imprese modenesi, nuovi contributi a fondo perduto per allarmi e videosorveglianza; Indagine CNA: nelle piccole imprese accelera l’impiego dell’AI; Tessile-abbigliamento, nel terzo trimestre del 2025 nel modenese hanno cessato l’attività 26 imprese; Pmi, Federimpreseuropa Sì al dirigente temporaneo.

Milleproroghe, scudo per i medici e nuovi aiuti alle piccole imprese: ecco cosa cambiaDall'estensione dello scudo penale ai medici, allo slittamento delle nuove intercettazioni hi-tech. Mentre in soccorso delle piccole e medie imprese arriva la proroga del Fondo di Garanzia e la deroga ... ilmessaggero.it

Granelli (Confartigianato Imprese) a Tgcom24: Contro i dazi formazione per aggredire i nuovi mercatiFormazione. Parola d'ordine per superare il momento economico critico provocato dai dazi. Ne è convinto Marco Granelli, presidente di Confartigianato Imprese, la Confederazione che rappresenta 700.000 ... tgcom24.mediaset.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.