Piccole imprese modenesi nuovi contributi a fondo perduto per allarmi e videosorveglianza

Le piccole imprese di Modena possono adesso ricevere nuovi contributi a fondo perduto. Lo scopo è aiutarle a installare allarmi e sistemi di videosorveglianza. Il governo ha deciso di stanziare fondi per rafforzare la sicurezza dei negozi e delle attività locali. Le aziende che vogliono aderire devono presentare domanda e rispettare alcune regole. Si tratta di un aiuto concreto per proteggere meglio i propri locali da furti e atti di microcriminalità.

Arriva un nuovo sostegno concreto per le piccole imprese modenesi che intendono rafforzare la sicurezza dei propri locali contro furti e microcriminalità. La Camera di Commercio di Modena ha approvato il Bando Fondo Sicurezza 2026, rinnovando un'iniziativa ormai consolidata che vede la.

