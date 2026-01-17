Contributi a fondo perduto per le attività commerciali

Dal 27 gennaio, i titolari di attività commerciali inclusi nel regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio possono presentare domanda per contributi a fondo perduto. Questa misura è rivolta a interventi di adeguamento e ristrutturazione dei locali, offrendo un supporto concreto alle imprese del settore. La procedura è aperta fino alla scadenza indicata, favorendo il miglioramento degli spazi commerciali e la valorizzazione del tessuto urbano.

Fino al 27 gennaio i titolari di attività commerciali, che rientrano nel perimetro definito dal Regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio, possono presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto per interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali. "Si tratta di un importante sostegno alle attività commerciali e artigianali del nostro territorio – spiega il vice sindaco con delega alle Attività produttive, Andrea Cella –. Un percorso che prosegue dal 2020 quando, grazie al lavoro dell’assessore Paolo Balloni e del personale dell’ufficio Attività produttive, è stato approvato in Consiglio comunale un Regolamento unico nel suo genere con l’intenzione di valorizzare il piccolo commercio, i negozi di vicinato e l’artigianato evidenziando le caratteristiche che contraddistinguono le varie aree della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

