Contributi a fondo perduto per le attività commerciali

Dal 27 gennaio, i titolari di attività commerciali inclusi nel regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio possono presentare domanda per contributi a fondo perduto. Questa misura è rivolta a interventi di adeguamento e ristrutturazione dei locali, offrendo un supporto concreto alle imprese del settore. La procedura è aperta fino alla scadenza indicata, favorendo il miglioramento degli spazi commerciali e la valorizzazione del tessuto urbano.

Fino al 27 gennaio i titolari di attività commerciali, che rientrano nel perimetro definito dal Regolamento comunale per la valorizzazione dei luoghi del commercio, possono presentare domanda per ottenere contributi a fondo perduto per interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali. "Si tratta di un importante sostegno alle attività commerciali e artigianali del nostro territorio – spiega il vice sindaco con delega alle Attività produttive, Andrea Cella –. Un percorso che prosegue dal 2020 quando, grazie al lavoro dell’assessore Paolo Balloni e del personale dell’ufficio Attività produttive, è stato approvato in Consiglio comunale un Regolamento unico nel suo genere con l’intenzione di valorizzare il piccolo commercio, i negozi di vicinato e l’artigianato evidenziando le caratteristiche che contraddistinguono le varie aree della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributi a fondo perduto per le attività commerciali Leggi anche: Nuove attività commerciali e artigianali a Falconara, pubblicato il bando che finanzia contributi a fondo perduto Leggi anche: Ministero Cultura: decreto su fondo 10 milioni per quotidiani cartacei. Contributi a fondo perduto per pagine dedicate a cultura, spettacolo e audiovisivo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Contributi a fondo perduto per le attività commerciali - Fino al 27 gennaio i titolari di attività commerciali, che rientrano nel perimetro definito dal Regolamento comunale per la ... lanazione.it

BANDO ISI INAIL: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Confiditer informa che è stato pubblicato il nuovo Bando ISI INAIL che prevede contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati al migliora - facebook.com facebook

La #RegioneFVG concede contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero promuovendo la riduzione la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi Domande entro il 15.06.26 Info su europa.reg x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.