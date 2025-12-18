Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato
Una recente escalation di violenza familiare nell'Alta Valle del Savio ha portato all’arresto di un uomo dopo aver aggredito la moglie per gelosia e aver tentato di aggredire i Carabinieri intervenuti. La vicenda, protrattasi per oltre un anno, evidenzia un grave problema di maltrattamenti in famiglia. Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di denunciare e combattere ogni forma di violenza domestica.
Stroncata una dai Carabinieri una brutta storia di maltrattamenti in famiglia nell'Alta Valle del Savio, le violenze sarebbero andate avanti da più di un anno. Nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna con i colleghi della stazione di Verghereto hanno arrestato un 34enne. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
