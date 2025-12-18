Botte alla moglie per la gelosia davanti ai figli piccoli tenta di aggredire anche i Carabinieri e viene arrestato

Una recente escalation di violenza familiare nell'Alta Valle del Savio ha portato all’arresto di un uomo dopo aver aggredito la moglie per gelosia e aver tentato di aggredire i Carabinieri intervenuti. La vicenda, protrattasi per oltre un anno, evidenzia un grave problema di maltrattamenti in famiglia. Un episodio che richiama l’attenzione sull’importanza di denunciare e combattere ogni forma di violenza domestica.

