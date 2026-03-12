Incinta di 2 mesi picchiata a calci dal compagno | le brucia i vestiti e li lancia incendiando l'auto del vicino

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Gragnano con l’accusa di aver maltrattato e minacciato la compagna, che era incinta di due mesi, e di aver causato danni alla sua auto e ai vestiti bruciandoli. Secondo le ricostruzioni, avrebbe picchiato la donna e dato fuoco ai suoi effetti personali. L’intera vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

