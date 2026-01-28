Tigli dell' ex fiera | Qual è il valore ambientale delle piante abbattute?
I 47 tigli abbattuti all’ex fiera stanno facendo discutere. Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al Comune chiedendo di sapere quanto valore ambientale avessero queste piante. Il consigliere Lorenzo Marcon vuole una stima aggiornata, ma ancora nessuna risposta ufficiale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla scelta di rimuovere gli alberi e sui danni che questa operazione potrebbe aver causato all’ambiente.
Quanto “valevano” i 47 tigli abbattuti all'ex fiera per far posto ai nuovi edifici? È la domanda sollevata dal gruppo consiliare del Partito Democratico attraverso un’interrogazione presentata dal consigliere Lorenzo Marcon, che chiede all’amministrazione comunale di fornire una stima aggiornata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Approfondimenti su Tigli ExFiera
Ultime notizie su Tigli ExFiera
