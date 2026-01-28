Tigli dell' ex fiera | Qual è il valore ambientale delle piante abbattute?

I 47 tigli abbattuti all’ex fiera stanno facendo discutere. Il Partito Democratico ha presentato un’interrogazione al Comune chiedendo di sapere quanto valore ambientale avessero queste piante. Il consigliere Lorenzo Marcon vuole una stima aggiornata, ma ancora nessuna risposta ufficiale. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla scelta di rimuovere gli alberi e sui danni che questa operazione potrebbe aver causato all’ambiente.

