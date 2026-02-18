Residenti come parti civili Raccolta fondi per le spese | Le torri vanno abbattute

I residenti si sono costituiti come parti civili dopo che le torri sono state considerate un abuso edilizio. Per coprire le spese legali, hanno avviato una raccolta fondi, mentre alcuni sostengono che la soluzione migliore sia demolirle. Un residente ha spiegato che le strutture hanno compromesso l’equilibrio del paesaggio e devono essere rimosse.

"Quelle torri sono un abuso edilizio e l'unica soluzione è abbatterle, riparando così il danno provocato al territorio". Maria Castiglioni, rappresentante del comitato Le Giardiniere, è tra i promotori di un'iniziativa inedita. Una raccolta fondi, attraverso una serie di iniziative, per consentire ai milanesi interessati di sostenere le spese legali per costituirsi parti civili nel procedimento con al centro i presunti abusi edilizi legati alle Residenze Lac sviluppate dal colosso francese Nexity in via Cancano, palazzi affacciati sul Parco delle Cave a Baggio che erano quasi ultimati quando il cantiere fu posto sotto sequestro a luglio 2024.