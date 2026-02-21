Termini più sicura | 50 agenti contro criminalità nella metro di Roma

A Termini, 50 agenti sono stati schierati per aumentare la sorveglianza contro i gruppi criminali nella metropolitana. La decisione nasce dai recenti episodi di illegalità che si sono verificati nelle stazioni. Questa operazione mira a garantire un ambiente più sicuro per i pendolari e a ridurre i rischi di incidenti o furti. La presenza delle forze dell’ordine si intensificherà nelle ore di punta per prevenire qualsiasi problema. La sicurezza nel trasporto pubblico diventa una priorità.

Roma Più Sicura: Inaugurato il Primo Ufficio PolMetro a Termini. Roma ha un nuovo punto di riferimento per la sicurezza nel trasporto pubblico. Questa mattina, nella stazione Termini, è stato inaugurato il primo ufficio della PolMetro, un’unità specializzata della Polizia di Stato dedicata a contrastare la criminalità e a garantire maggiore protezione per i passeggeri. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro dell’Interno, il Capo della Polizia, le autorità locali e i vertici di Atac, sottolineando l’importanza di questa nuova risorsa per la capitale. Un Nuovo Presidio per la Sicurezza Urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

Termini più sicura: 80 agenti in più e una nuova task force per metroIl ministro Piantedosi ha annunciato l'apertura di un nuovo presidio di polizia a Termini, in risposta a un aumento di incidenti e problemi di sicurezza nella zona.

Roma, allarme antincendio nella stazione metro di Termini: evacuazione in corsoUn incendio ha causato l’attivazione dell’allarme alla stazione metro di Termini a Roma, costringendo le persone a evacuare i binari.

The Shootist & Other True Crime Stories | FBI Files

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.