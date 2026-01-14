In Toscana, la Lega annuncia l’arrivo di 228 nuovi agenti di polizia, rafforzando le forze dell’ordine nella regione. Il commissario regionale Andrea Crippa sottolinea come il potenziamento della sicurezza rappresenti una priorità, con l’obiettivo di migliorare la tutela dei cittadini e contrastare la criminalità. Questa misura si inserisce in un impegno costante per garantire un ambiente più sicuro in Toscana.

Sicurezza in Toscana, Lega Salvini Toscana con il commissario regionale Andrea Crippa, deputato: “Accogliamo con grande soddisfazione il previsto arrivo di 228 nuovi agenti della Polizia che rafforzeranno l’organico delle forze dell’ordine in Toscana. Dislocati nelle varie province, andranno, dunque, a potenziare il presidio del territorio, garantendo maggiore sicurezza agli abitanti. Il contrasto alla criminalità è, da sempre, uno degli argomenti principali portati avanti dalla Lega, ad iniziare dal nostro sottosegretario Molteni e questi innesti testimoniano l’impegno nella direzione di salvaguardare l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza in Toscana, Crippa: “In arrivo nuovi agenti. Contrasto a criminalità da sempre priorità Lega”

Leggi anche: Sicurezza, ecco i rinforzi. In arrivo 18 nuovi agenti. Soddisfazione della Lega

Leggi anche: Sicurezza, D’Incecco (Lega): in arrivo 77 nuovi agenti, 19 nel Chietino

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Toscana: sicurezza; on. Crippa (commissario regionale Lega),in arrivo nella nostra Regione 228 nuovi agenti di Polizia per presidiare il territorio. Il tema della sicurezza dei cittadini è da sempre prioritario per il nostro partito.; Firenze, in arrivo 61 poliziotti: 17 andranno sulle tramvie; Toscana: accorpamento scuole e commissariamento regione; Giacomo Termine (segr.prov. Pd Grosseto), “un atto grave contro territori, autonomie e scuola pubblica”; Toscana: accorpamento scuole e commissariamento regione; Cisl chiede equilibrio e confronto. “la scuola non diventi terreno di contrapposizione.”.

Sicurezza in Toscana, pronti 228 nuovi agenti. La mappa dei rinforzi (città per città) nel dossier del Viminale - Una mossa, quella dell’esecutivo, che si colloca all’interno di un contesto in cui il tema della sicurezza è da tempo al centro dell’agenda di molte amministrazioni del Granducato ... lanazione.it