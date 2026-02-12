Manhattan si anima con le sfilate della New York Fashion Week Autunno-Inverno 20262027. Le star sfilano sotto i flash, sfoggiando look audaci ed eleganti che subito fanno tendenza. Il freddo si sente, ma l’attenzione è tutta sui vestiti, sui dettagli e sulle nuove ispirazioni di stagione. La città si conferma ancora una volta come palcoscenico principale della moda internazionale.

G elo fuori, fashion inside. Manhattan, ancora una volta, sa come farsi guardare. La New York Fashion Week Autunno-Inverno 20262027 arriva a Manhattan come una raffica artica. Vento tagliente, cumuli di neve ancora ai bordi dei marciapiedi e taxi che sfrecciano tra maxi cappotti e stivali vertiginosi. Fa freddissimo, ma lo stile è incandescente. Da Nicole Kidman a Penélope Cruz: le muse di Chanel in front row per Matthieu Blazy X Dall’11 – o per meglio dire il 10, visto gli eventi off calendar – fino al 16 febbraio 2026, la Grande Mela vive la sua settimana più fotografata. In calendario nei primissimi giorni, oltre a Ralph Lauren brillano nomi come Proenza Schouler, Coach e Tory Burch. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alle sfilate di New York, le star conquistano i flash e dettano i trend con look audaci, eleganti e assolutamente memorabili. Con outfit e styling che sono vere ispirazioni da copiare subito

