A dieci anni dalla scomparsa di Pia Pera, un calendario di eventi prenderà il via nel cuore della Toscana per ricordarla. La serie di iniziative si svolgerà nel luogo in cui la scrittrice aveva vissuto e scritto, coinvolgendo diverse realtà locali. L’obiettivo è celebrare il suo legame con il territorio attraverso incontri, esposizioni e momenti dedicati alla sua figura.

Un calendario di iniziative sta per aprirsi nel cuore della Toscana per onorare la memoria di Pia Pera, deceduta dieci anni fa. La Fondazione Giuseppe Pera ha progettato un percorso che intreccia parole, natura e cammino, partendo dal 14 marzo con incontri presso l’auditorium della biblioteca Agorà. L’obiettivo è curare il giardino ideale lasciato dalla studiosa, trasformando il ricordo in azione concreta attraverso escursioni botaniche guidate sul Monte Pisano. La programmazione inizia sabato 14 marzo alle ore 17:00, con due incontri distinti dedicati alla riscrittura del mondo attraverso la scrittura e all’esplorazione delle pendici montane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pia Pera: 10 anni dopo, il giardino diventa azione sul

Tanti eventi per il decennale di Pia PeraConvegni, incontri, riflessioni, riletture e spettacoli: a dieci anni dalla morte di Pia Pera e dalla pubblicazione del libro ‘Al giardino ancora non...

“Un anno per Pia Pera“: incontri e riedizioniConvegni, incontri, riflessioni, riedizioni, riletture e spettacoli: a dieci anni dalla morte di Pia Pera e dalla pubblicazione del libro Al giardino...

Temi più discussi: Milano, una magnolia al Parco 8 Marzo per una donna molto speciale: Pia Pera vive nelle sue parole; A dieci anni dalla morte di Pia Pera: parole, giardini e cammini Sui sentieri di Pia; Una magnolia per Pia Pera, cerimonia a 10 anni dalla scomparsa della scrittrice; Una magnolia per Pia Pera, oggi domenica 8 marzo.

