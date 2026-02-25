Un anno per Pia Pera | incontri e riedizioni

La decisione di organizzare eventi e riedizioni nasce dalla volontà di mantenere viva la memoria di Pia Pera, autrice e appassionata di giardinaggio. La sua figura ha ispirato numerose iniziative che coinvolgono letture, incontri e spettacoli, tutti pensati per riscoprire il suo lascito. La rassegna, che si svolge a dieci anni dalla sua scomparsa, mira a far conoscere meglio il suo modo unico di unire letteratura e natura. La prima iniziativa si terrà a fine febbraio.

Convegni, incontri, riflessioni, riedizioni, riletture e spettacoli: a dieci anni dalla morte di Pia Pera e dalla pubblicazione del libro Al giardino ancora non l’ho detto, la scrittrice, slavista, femminista ante litteram e donna di giardino, viene celebrata con Un anno per Pia Pera che prende il via a fine febbraio. A dar vita all’iniziativa, dedicata a una delle voci più originali e irregolari della letteratura italiana contemporanea, vincitrice del Premio Grinzane Cavour, sono, tra gli altri, le case editrici Ponte alle Grazie e Salani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

