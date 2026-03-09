I prezzi del petrolio greggio hanno raggiunto quasi 120 dollari al barile, registrando un aumento significativo prima di una leggera diminuzione odierna. La guerra tra le forze militari e l’Iran si sta intensificando, con rischi per la produzione e le spedizioni nella regione del Medio Oriente. Questa escalation ha causato forti oscillazioni sui mercati finanziari, con conseguenti ripercussioni sui prezzi dell’energia.

I prezzi del petrolio sono schizzati a quasi 120 dollari al barile, prima di scendere leggermente oggi, mentre la guerra con l’Iran si intensifica, minacciando la produzione e le spedizioni in Medio Oriente e colpendo duramente i mercati finanziari. Il prezzo del greggio Brent, lo standard internazionale, è balzato a 119,50 dollari al barile, per poi attestarsi a 112,98 dollari. Il West Texas Intermediate, il greggio più leggero prodotto negli Stati Uniti, è schizzato a 119,48 dollari al barile, per poi scendere a 110,17 dollari. Secondo la società di ricerca indipendente Rystad Energy, ogni giorno vengono trasportati attraverso lo Stretto di Hormuz circa 15 milioni di barili di petrolio greggio, pari a circa il 20 percento del petrolio mondiale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I prezzi del petrolio greggio salgono quasi a 120 dollari al barile

Articoli correlati

Iran, schizzano i prezzi dell’energia: gas tocca i 50 euro al megawattora, petrolio verso i 100 dollari al barileDopo l'attacco in Iran schizzano i prezzi dell'energia, con il prezzo del gas cresciuto di quasi il 40% e quello del petrolio salito dell'8 e 9%.

Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l’incubo bolletteIl conto della guerra in Medio Oriente arriva direttamente nelle tasche degli italiani.

I Studied 50 Years of War Data, Here’s The Hidden Playbook

Aggiornamenti e notizie su I prezzi del petrolio greggio salgono...

Temi più discussi: La guerra in Iran sta già facendo impennare il prezzo del petrolio, ma sarà Trump a determinare quanto; Il prezzo del gas vola (+40%) dopo l'attacco all'Iran, da QatarEnergy stop al Gnl: l'impatto su benzina e bollette; Previsioni Prezzo del Petrolio: Greggio Oltre $90 Mentre il Conflitto in Medio Oriente Si Intensifica, Il Petrolio a $150 È il Prossimo?; La guerra raddoppia i prezzi del gas e ora si fermano i primi pozzi di petrolio.

Iran: Trump, prezzi petrolio scenderanno dopo distruzione minaccia nucleare(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mar - I prezzi del petrolio torneranno rapidamente a scendere una volta completata la distruzione della ... ilsole24ore.com

***Petrolio: vola sopra i 100 dollari al barile, Wti e Brent +18%(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 09 mar - La guerra in Iran e i timori di allargamento del conflitto all'intero Medio Oriente continuano a ... ilsole24ore.com

Il ministro delle Imprese: «La task force con la Gdf controlla i prezzi e bloccherà chi specula» - facebook.com facebook

Tranquilli, ora ci pensano Mister Prezzi e l'accisa mobile. x.com