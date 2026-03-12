Gli esperti di geopolitica hanno segnalato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile. Questa previsione è stata avanzata da Francesco Sassi, che ha indicato come possibile scenario reale questa soglia. L’attenzione si concentra ora sulle implicazioni di un simile aumento per i mercati e i consumatori europei.

La minaccia di un prezzo del petrolio che potrebbe toccare i 200 dollari al barile non è uno scenario apocalittico lontano, ma una previsione considerata realistica da esperti di geopolitica come Francesco Sassi. Mentre l'Unione Europea e gli Stati Uniti cercano di rassicurare sui livelli di approvvigionamento, la chiusura dello Stretto di Hormuz promossa dall'Iran sta già innescando un'impennata dei prezzi che si avvicina ai 100 dollari in soli due giorni consecutivi. L'allarme lanciato da Teheran appare oggi più credibile delle dichiarazioni ufficiali di Bruxelles e Washington, poiché il conflitto regionale rischia di trasformarsi in una crisi energetica senza precedenti, ben più grave di quella vissuta tra il 2022 e il 2023.

© Ameve.eu - Petrolio a 200$: l’Europa deve tagliare i consumi ora

