Deve tagliare un albero con la motosega e si ferisce a una gamba

Sabato 17 gennaio, a Flambro di Talmassons, un uomo di 58 anni è rimasto ferito alla gamba mentre utilizzava una motosega per tagliare un albero. L’intervento tempestivo dell’elisoccorso ha permesso di soccorrerlo sul posto. L’incidente si è verificato in un’area verde vicino a via Dolè, evidenziando i rischi associati a lavori di gestione del verde.

Intervento dell’elisoccorso, nella mattinata di sabato 17 gennaio, a Flambro, frazione del comune di Talmassons, dove un uomo di 58 anni è rimasto ferito a una gamba mentre stava lavorando con una motosega in un’area verde nei pressi di via Dolè. L’allarme è scattato attorno alle 10 e 45. La Sala operativa regionale per l’emergenza sanitaria, valutata la dinamica dell’incidente, ha disposto l’invio dell’elicottero con un’equipe medico-infermieristica. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, con una squadra del comando provinciale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una scala intento a potare un albero quando, per cause ancora in fase di accertamento, la motosega – non ancora spenta – ha urtato una gamba, provocandogli una ferita. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

