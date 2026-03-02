Gas +25% e petrolio +9% | allarme carburanti rischio frenata consumi

Il mercato dell’energia ha subito un aumento significativo lunedì 2 marzo 2026, con il prezzo del petrolio che è salito del 9% e il gas naturale ad Amsterdam che ha raggiunto un rialzo del 25%. Questa crescita si è verificata in seguito all’attacco all’Iran, generando preoccupazioni sui prezzi dei carburanti e sui possibili effetti sui consumi.

Il mercato dell’energia ha registrato un impennata drammatica lunedì 2 marzo 2026, con il petrolio che sale del 9% e il gas naturale ad Amsterdam che tocca il +25%, dopo l’attacco all’Iran. Questo rialzo, già ai massimi da un anno, sta già influenzando i prezzi alla pompa e mette in allarme famiglie e imprese, soprattutto nel Veneto, dove Confcommercio Padova segnala un rischio di nuova frenata dei consumi. Il primo effetto concreto si vede nei listini dei carburanti, con gestori che temono un’accelerazione speculativa oltre al semplice passaggio delle quotazioni. Il gas schizza alle stelle e la pompa reagisce. Con l’apertura dei mercati, lunedì 2 marzo, il gas naturale ha registrato un balzo del 25% ad Amsterdam, un dato che segnala una pressione senza precedenti sul fronte energetico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

