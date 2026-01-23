La marina francese ha intercettato una petroliera russa nel Mar Mediterraneo, grazie alle informazioni fornite dal Regno Unito. L’operazione rientra in una missione di sorveglianza sulla flotta ombra russa soggetta a sanzioni. Di seguito, il video dei militari che salgono a bordo per verificare il contenuto e le caratteristiche della nave.

La marina francese, grazie alle informazioni fornite dal Regno Unito, giovedì ha intercettato nel Mar Mediterraneo una petroliera proveniente dalla Russia, nell’ambito di una missione sulla flotta ombra russa soggetta a sanzioni. Le autorità marittime francesi del Mediterraneo hanno dichiarato che la nave, la Grinch, è sospettata di operare sotto falsa bandiera. L’esercito francese ha diffuso un filmato che mostra il personale militare mentre sale a bordo della nave. La marina francese sta scortando la nave all’ancoraggio per ulteriori controlli. La petroliera è partita dalla città di Murmansk, nella Russia nord-occidentale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La marina francese intercetta petroliera russa: il video dei militari che salgono a bordo

