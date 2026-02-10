Migranti 30 persone alla deriva salvate e condotte a Lampedusa

Quaranta migranti sono stati salvati nel Mar Mediterraneo centrale da navi italiane e portati sull’isola di Lampedusa. Tra loro ci sono 30 persone che si trovavano in difficoltà e sono state recuperate mentre erano alla deriva. Le operazioni di salvataggio sono durate diverse ore e hanno evitato il peggio a chi rischiava di annegare. Ora i migranti sono stati portati nel centro di accoglienza dell’isola, in attesa di ulteriori verifiche e eventuali pratiche di respingimento o accoglienza.

Unità navali italiane hanno soccorso e condotto a Lampedusa un gruppo di 30 migranti che si trovavano alla deriva nel Mar Mediterraneo centrale. L'intervento è avvenuto in seguito a un allarme lanciato da Alarm Phone, che aveva ricevuto una richiesta di aiuto quando l'imbarcazione si trovava a circa 40 miglia dall'isola delle Pelagie. Questa operazione si inserisce in un contesto migratorio complesso, con flussi in continua evoluzione e un impatto significativo sulle coste italiane. L'allarme di Alarm Phone, un'organizzazione che monitora la situazione dei migranti nel Mediterraneo, ha innescato la macchina dei soccorsi.

