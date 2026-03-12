Petroliera carica di gasolio alla deriva | mezzi della Marina italiana pronti a intervenire

Da agrigentonotizie.it 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una petroliera russa, alla deriva a circa 26 miglia a est di Linosa, è stata raggiunta da un rimorchiatore e da un mezzo antinquinamento della Marina italiana, pronti a intervenire in caso di necessità. Le autorità monitorano la situazione da vicino, mantenendo le operazioni di assistenza e sicurezza sotto controllo. La petroliera trasporta gasolio ed è oggetto di attenzione da parte delle forze navali italiane.

A circa 26 miglia ad Est da Linosa, mentre la nave, senza equipaggio, sta scarrocciando verso Malta, c'è un rimorchiatore e un mezzo antinquinamento della Marina militare italiana Un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento sono già davanti alla petroliera russa che è alla deriva a circa 26 miglia ad Est da Linosa. La nave, senza equipaggio, sta scarrocciando al momento verso Malta. Si ritiene che sulla petroliera ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La metaniera russa “Arctic Metagaz”, lunga 277 metri, all'inizio di marzo, è stata oggetto di esplosioni fra le acque libiche e maltesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. "A bordo 900 tonnellate di gasolio"Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Petroliera carica

Temi più discussi: Brucia una nave della flotta ombra russa nel Mediterraneo; Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Arctic Metagaz: Malta ricostruisce l'incidente ed il salvataggio; Gli Stati Uniti indagano su un petroliero sospetto diretto a Cuba e menzionano un intermediario legato ad Álex Saab.

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolioUna petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Ne danno notizia ... ilgiornale.it

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.