Petroliera carica di gasolio alla deriva | mezzi della Marina italiana pronti a intervenire

Una petroliera russa, alla deriva a circa 26 miglia a est di Linosa, è stata raggiunta da un rimorchiatore e da un mezzo antinquinamento della Marina italiana, pronti a intervenire in caso di necessità. Le autorità monitorano la situazione da vicino, mantenendo le operazioni di assistenza e sicurezza sotto controllo. La petroliera trasporta gasolio ed è oggetto di attenzione da parte delle forze navali italiane.

A circa 26 miglia ad Est da Linosa, mentre la nave, senza equipaggio, sta scarrocciando verso Malta, c'è un rimorchiatore e un mezzo antinquinamento della Marina militare italiana Un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento sono già davanti alla petroliera russa che è alla deriva a circa 26 miglia ad Est da Linosa. La nave, senza equipaggio, sta scarrocciando al momento verso Malta. Si ritiene che sulla petroliera ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La metaniera russa “Arctic Metagaz”, lunga 277 metri, all'inizio di marzo, è stata oggetto di esplosioni fra le acque libiche e maltesi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. "A bordo 900 tonnellate di gasolio"Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Petroliera carica

Temi più discussi: Brucia una nave della flotta ombra russa nel Mediterraneo; Guerra in Iran, come impatta concretamente sull'Italia: i motivi degli aumenti di benzina, gas e luce; Arctic Metagaz: Malta ricostruisce l'incidente ed il salvataggio; Gli Stati Uniti indagano su un petroliero sospetto diretto a Cuba e menzionano un intermediario legato ad Álex Saab.

Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa. A bordo 900 tonnellate di gasolioUna petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. Ne danno notizia ... ilgiornale.it

«Petroliera russa alla deriva si avvicina a Lampedusa, a bordo 900 tonnellate di gasolio». L'allarme del Tg1 (e il rischio ambientale)«Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. Si ritiene che sulla nave ci siano 900 tonnellate di ... msn.com

Il Centro per la sicurezza marittima dell'Oman ha riferito che la petroliera Mkd Vyom è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa del governatorato di Muscat. Secondo quanto dichiarato sul loro acc - facebook.com facebook

In Oman una petroliera, la Mkd Vyom, è stata attaccata da un'imbarcazione carica di esplosivo mentre navigava a 52 miglia nautiche dalla costa. È scoppiato un incendio, un marinaio è morto, la nave è stata evacuata. x.com