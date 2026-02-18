La promessa di Palladino | Al ritorno sarà una bolgia la rimonta è possibile

Raffaele Palladino ha dichiarato che, nonostante la sconfitta del Signal Iduna Park, il suo team può ancora recuperare. La partita si è conclusa con un passivo di due gol per l’Atalanta, ma l’allenatore crede che al ritorno i tifosi potranno spingere i giocatori verso una rimonta. Palladino ha promesso una bolgia di sostenitori al prossimo impegno, alimentando la speranza di invertire il risultato.

Il verdetto del Signal Iduna Park consegna all’ Atalanta un passivo di due reti, ma non intacca la determinazione di Raffaele Palladino. Al termine del summit europeo contro il Borussia Dortmund, il tecnico nerazzurro ha analizzato con estrema lucidità una serata caratterizzata da un avvio shock e da una ripresa che, sebbene infruttuosa nel punteggio, ha restituito fiducia al sodalizio bergamasco. «È un peccato essere partiti già sotto di un gol dopo pochi minuti», ha esordito l’allenatore ai microfoni di Sky Sport, sottolineando come l’ impasse tecnica del primo tempo sia stata figlia di scelte tattiche errate: «Ci andavamo a chiudere sistematicamente su un lato, assecondando esattamente il piano gara dei tedeschi». 🔗 Leggi su Serieagoal.it

