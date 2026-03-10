Perugia al via la discussione per il nuovo piano regolatore generale

A Perugia si apre la discussione sul nuovo piano regolatore generale, con una proposta che sostituisce quella approvata nel 2002. La città è cambiata nel tempo e ora si cerca di definire un nuovo strumento di pianificazione che risponda alle esigenze attuali del territorio. La discussione coinvolge amministratori e cittadini, che possono esprimere le proprie opinioni.

I gruppi consiliari Perugia Civica e Gruppo Misto hanno depositato un ordine del giorno per sollecitare l'avvio dell'iter che verrà discusso in commissione urbanistica il 12 marzo A Perugia prende il via la discussione per il nuovo piano regolatore generale (PRG). L'ultima approvazione risale al 2002 ma, negli anni, la città è profondamente cambiata e, per questo, emerge la necessità di una nuova pianificazione che sappia far fronte alle esigenze del territorio. Sostenibilità, rigenerazione urbana, mobilità e attenzione ai nuovi bisogni dei cittadini. L'atto presentato dai gruppi consiliari di Perugia Civica e Gruppo Misto vuole guardare al presente, ma soprattutto al futuro di Perugia che, dopo oltre vent'anni, necessita di una nuova pianificazione urbanistica che superi l'obsolescenza dell'attuale piano regolatore.