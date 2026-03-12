Perugia aggredisce e minaccia di morte la moglie al ristorante

A Perugia, un uomo di 31 anni è stato denunciato dalla polizia dopo aver aggredito e minacciato di morte la moglie durante una lite in un ristorante. La donna è stata insultata, colpita e minacciata di gravi conseguenze. L’episodio si è verificato nel locale, dove gli agenti sono intervenuti e hanno preso in custodia l’uomo.

Il fatto è successo a Perugia. La donna ha richiesto l'intervento della polizia Insulta, aggredisce e minaccia di morte la moglie durante una lite al ristorante. Il fatto è successo a Perugia dove la polizia ha denunciato un 31enne per minacce gravi e percosse. Da quanto ricostruito gli operatori sono giunti sul posto, un esercizio commerciale del capoluogo, a seguito di una richiesta di aiuto segnalata al 112. I poliziotti hanno trovato l'uomo all'esterno del locale, in evidente stato di agitazione, intento a urlare offese e minacce alla moglie, rimasta all'interno del locale insieme ad altri familiari. Secondo quanto riferito dalla donna alla polizia il marito l'avrebbe prima insultata, minacciata di morte e poi l'avrebbe fisicamente schiaffeggiandola al volto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

