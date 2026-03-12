Personale sanitario nel mirino Ausl 66 aggressioni in un anno

Nel corso del 2025, sono state registrate 66 aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari nelle strutture dell’Ausl tra Imola e il territorio circostante. Le violenze sono avvenute in diversi contesti all’interno delle strutture sanitarie, coinvolgendo personale di varie specializzazioni. La cifra rappresenta l’attuale bilancio di episodi di violenza che si sono verificati nel settore sanitario locale.

Sessantasei aggressioni nel 2025 ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari nelle strutture dell'Ausl tra Imola e il circondario. Un numero ancora preoccupante, ma in calo rispetto agli anni precedenti, quando gli episodi registrati si avvicinavano al centinaio. Il dato è stato reso noto ieri dall'Azienda sanitaria imolese in occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, momento di riflessione su un fenomeno che continua a rappresentare una criticità per il sistema sanitario. Il calo delle aggressioni rispetto al 2024 è da leggere come un primo segnale positivo, probabilmente legato anche alle misure introdotte negli ultimi tempi per rafforzare la sicurezza nelle strutture sanitarie, in particolare nei pronto soccorso.